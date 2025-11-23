Meloni sente Trump e rassicura Ue | Piano Ucraina si può modificare

Johannesburg, 23 nov. (askanews) – Donald Trump è “disponibile” a modificare il suo piano di pace per l’Ucraina e adesso per l’Europa è il momento di dimostrare “maturità”. Mentre a Ginevra era in corso l’incontro che vedeva il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato speciale Usa Steve Witkoff discutere con i rappresentanti di Ucraina, Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene a Johannesburg un punto stampa prima di partire per l’Angola dove domani parteciperà al vertice Ue-Unione africana. La premier – che nella prima mattina americana ha sentito Trump insieme al presidente finlandese Alex Stubb – mantiene la linea di tenere unite le due sponde dell’Atlantico, rassicurando i partner europei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

