Meloni-Li il rapporto con la Cina tra competizione e dialogo

Formiche.net | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Johannesburg, a margine del G20, Giorgia Meloni ha incontrato il premier Li Qiang per fare il punto sul Piano d’Azione Triennale 2024–2027. La nota di Palazzo Chigi parla di “sviluppo equilibrato” degli scambi, collaborazione scientifica e culturale, e della richiesta italiana di garantire condizioni di parità per le imprese e la sicurezza delle supply chain. È la parte visibile di una relazione che l’Italia considera importante mantenere, ma che si svolge in un contesto in cui la Cina resta un attore strutturalmente competitivo. Dopo la decisione del 2023 di non rinnovare l’adesione alla Belt and Road Initiative, Roma ha adottato una linea di cooperazione selettiva: dialogo aperto con Pechino, ma dentro il perimetro del de-risking europeo e dell’ancoraggio transatlantico. 🔗 Leggi su Formiche.net

