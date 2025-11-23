Meloni convince l’Europa | si parte dal piano Trump Abbiamo buttato due anni
Oggi vertice a Ginevra tra Ucraina, Stati Uniti e Unione sui punti della pace con Mosca. Troppi soldi e morti: si doveva siglare prima. È il 1.368° giorno di guerra in Ucraina. Dopo quasi quattro anni dall’invasione della Russia, è il momento cruciale. Pace, ultima chiamata; o finirà adesso questa carneficina o non ci saranno più strade da percorrere. A scrivere le condizioni Stati Uniti e Russia; Unione europea messa con le spalle al muro. Come sempre. Né l’Ucraina, né i Paesi dell’Ue sono stati consultati. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, insieme al primo ministro britannico Keir Starmer, al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz, concordano sulla necessità di un «piano alternativo». 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Nuova media dei sondaggi BiDiMedia Dopo settimane di crescita, FDI e Meloni in calo Il PD non convince gli elettori Leggera crescita per 5 Stelle, Forza Italia e AVS - facebook.com Vai su Facebook
L’ITALIA PROMOSSA ANCORA: UN PERCORSO CHE CONVINCE Dopo S&P, Fitch, DBRS e Scope, arriva anche la promozione di Moody’s: la più rigorosa tra le agenzie internazionali, che per 23 anni aveva mantenuto l’Italia in una posizione di retrovia. Vai su X
Meloni ha assicurato che Italia farà la sua parte su Gaza - L'Italia, come ha assicurato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza. ansa.it scrive
Meloni, 'l'Italia è pronta a fare la sua parte a Gaza' - L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Scrive ansa.it
Giorgia Meloni: "L'Italia è pronta a fare la propria parte, anche per ricostruire Gaza" - Così Giorgia Meloni commenta al Tg1 l'accordo fra Israele e Hamas per la prima fase del piano Trump per Gaza. Da huffingtonpost.it