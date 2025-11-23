Medicina e Chirurgia 403 studenti hanno sostenuto il primo esame in UniTn

Sono circa 54mila gli studenti italiani che oggi, giovedì 20 novembre, hanno sostenuto il primo appello d’esame previsto dal “semestre filtro” per accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia. Di questi, solo 24.026 saranno ammessi (e distribuiti) nelle diverse. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Medicina e Chirurgia, 403 studenti hanno sostenuto il primo esame in UniTn

