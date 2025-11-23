McLaren il mea culpa di Stella | Chiediamo scusa a Norris e Piastri persi punti importanti

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team manager dopo la doppia squalifica di Las Vegas: "Restiamo concentrati sulle ultime due gare della stagione". Lando: "Frustrante, ma ora pensiamo al Qatar". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McLaren, il mea culpa di Stella: "Chiediamo scusa a Norris e Piastri, persi punti importanti"

