Mazzola sul derby | Lautaro rappresenta l’interismo è la nostra seconda pelle

Internews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mazzola dice la sua sul derby, sul capitano dell’Inter Lautaro Martinez e sul fenomeno rossonero Luka Modric! Non mancano i commenti su Allegri. L’ex bandiera nerazzurra Sandro Mazzola ha parlato a La Repubblica a poche ore dal Derby di Milano, soffermandosi in particolare su Lautaro Martínez, sulla sfida con il Milan e sul lavoro dei due allenatori. Su Lautaro, il giudizio è netto: «Lautaro si merita di entrare sempre più nella storia del club. Rappresenta l’interismo. Indossa la nostra maglia come una seconda pelle e fa parte da tempo della nostra grande famiglia». Mazzola evidenzia soprattutto spirito collettivo e mentalità: «L’altruismo, la voglia di lottare su ogni pallone, essere sempre in prima linea e soprattutto il suo fiuto del gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

mazzola sul derby lautaro rappresenta l8217interismo 232 la nostra seconda pelle

© Internews24.com - Mazzola sul derby: «Lautaro rappresenta l’interismo, è la nostra seconda pelle»

Leggi anche questi approfondimenti

mazzola derby lautaro rappresentaMazzola: "Lautaro rappresenta l'interismo. Allegri il top, lo avrei visto bene in Nazionale" - In avvicinamento al derby di questa sera tra Inter e Milan, ha parlato a La Repubblica di Milano la storica bandiera nerazzurra Sandro Mazzola. Scrive tuttomercatoweb.com

Mazzola incorona Lautaro: "Rappresenta l'interismo, merita di entrare nella storia. Chivu? Ero sicuro che..." - Indossa la nostra maglia come una seconda pelle e fa parte da tempo della nostra grande famiglia, nel senso più ... Come scrive msn.com

mazzola derby lautaro rappresentaMazzola: “Lautaro rappresenta l’interismo. Maglia nerazzurra sua seconda pelle” - Sandro Mazzola, ex bandiera nerazzurra, ha parlato di Lautaro Martinez e altri temi a poche ore da Inter- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mazzola Derby Lautaro Rappresenta