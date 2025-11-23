Mazzola sul derby | Lautaro rappresenta l’interismo è la nostra seconda pelle
Inter News 24 Mazzola dice la sua sul derby, sul capitano dell’Inter Lautaro Martinez e sul fenomeno rossonero Luka Modric! Non mancano i commenti su Allegri. L’ex bandiera nerazzurra Sandro Mazzola ha parlato a La Repubblica a poche ore dal Derby di Milano, soffermandosi in particolare su Lautaro Martínez, sulla sfida con il Milan e sul lavoro dei due allenatori. Su Lautaro, il giudizio è netto: «Lautaro si merita di entrare sempre più nella storia del club. Rappresenta l’interismo. Indossa la nostra maglia come una seconda pelle e fa parte da tempo della nostra grande famiglia». Mazzola evidenzia soprattutto spirito collettivo e mentalità: «L’altruismo, la voglia di lottare su ogni pallone, essere sempre in prima linea e soprattutto il suo fiuto del gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
