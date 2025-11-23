Maxi controlli in Brianza | 74 auto fermate 4 patenti ritirate e denunce
Nuova nottata di controlli nell’ambito dell’operazione Smart - Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio - lanciata dalle forze dell’ordine in Brianza. Stavolta ad essere protagonista è il comune di Brugherio, dove 12 operatori della polizia locale con 6 veicoli – presenti anche il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serata di maxi controlli in Brianza: cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Maxi–controlli serali in Brianza: Monza guida l’azione contro ubriachi al volante, degrado e armi da taglio - Quattro serate operative – 21, 22, 28 e 29 novembre, dalle ore 20 all’1 di notte – durante le quali circa 50 agenti a turno passeranno al setaccio le zone considerate più critiche ... Secondo mbnews.it
Monza, maxi controlli in stazione: quasi la metà risulta con precedenti. Scattati i rimpatri - La stazione ferroviaria preoccupa, fra aggressioni e spaccio, e il Questore Filippo Ferri dispone controlli straordinari. Segnala ilgiorno.it
Spaccio nelle Groane, due giorni di maxi controlli nelle zone più a rischio - Nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi alla fine di settembre, presieduto dal Prefetto di Monza e ... Come scrive ilgiorno.it