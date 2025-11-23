Maurizio Sella morto dalla gavetta allo sportello fino ai vertici della banca di famiglia

Roma, 23 novembre 2025 – Mondo della finanza in lutto per la scomparsa di Maurizio Sella. Cavaliere del Lavoro, 83 anni, da 60 alla guida dell’azienda di famiglia. Sella è morto nella tarda serata di ieri a causa di una malattia che si è improvvisamente e rapidamente aggravata. Ne dà notizia il gruppo Sella con una nota in cui sottolinea che “ha lavorato per quasi sessant'anni nell'azienda di famiglia guidandola in una crescita solida e duratura e si è impegnato al servizio delle istituzioni e delle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e del mondo imprenditoriale, in Italia e in Europa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maurizio Sella morto, dalla gavetta allo sportello fino ai vertici della banca di famiglia

Contenuti che potrebbero interessarti

"#mauriziosella" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Sabato 22 novembre alle ore 15, presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella di Biella, si terrà la presentazione del libro “Condividere il bene”, promosso dall’Associazione di volontariato Il Piccolo Fiore in collaborazione con la Domus Laetitiae di Sagliano - facebook.com Vai su Facebook

Maurizio Sella morto, dalla gavetta allo sportello fino ai vertici della banca di famiglia - Cavaliere del Lavoro, 83 anni, da 60 alla guida dell’azienda che ha contribuito a far crescere. Da msn.com

Maurizio Sella morto a 83 anni, una vita nella banca di famiglia: era Cavaliere del Lavoro dal '91. «I clienti ci danno il pane» - Maurizio Sella, Cavaliere del Lavoro e al timone della banca di famiglia che porta il suo cognome, è scomparso nella serata di ieri, sabato 22 novembre, all'età di 83 anni. Lo riporta corriereadriatico.it

Morto Maurizio Sella, ha guidato la banca per sessant'anni - Grazie al suo impegno imprenditoriale nel 1991, a soli 49 anni, era stato nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2018 Cavaliere di Gran Croce ... Secondo msn.com