Matteo Berrettini | Quest’anno sapore ancora più speciale Momenti difficili importanti per godersi quelli belli

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini, come già lo scorso anno, ha vinto tutti gli incontri che ha disputato in Coppa Davis. L’anno scorso c’erano sia i gironi che le Finals, quest’anno per la formula in essere solo le ultime. Il concetto è sempre quello: un numero 2 come lui non è particolarmente frequente nel tennis. Così il romano a SuperTennis: “ Quest’anno ha un sapore ancora più speciale. Ogni anno è diversa, quest’anno ancora di più perché non avevamo fatto il preliminare e avevamo punti interrogativi in più. Non importa chi gioca o no, ci siamo sempre fatti il tifo e supportati. Le partite sono state molto tirate nonostante il 2-0, la differenza la fa il gruppo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

matteo berrettini quest8217anno sapore ancora pi249 speciale momenti difficili importanti per godersi quelli belli

© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Quest’anno sapore ancora più speciale. Momenti difficili importanti per godersi quelli belli”

Leggi anche questi approfondimenti

Matteo Berrettini, cosa ha studiato e quante lingue parla - Matteo Berrettini non è solo uno dei più forti tennisti italiani in circolazione, famoso per traguardi storici come la finale di Wimbledon 2021, ma è anche un giovane dal percorso personale ... Riporta dilei.it

Berrettini e Sinner, foto insieme a Montecarlo. Matteo: “Passo dopo passo con il più grande” - Matteo Berrettini, in silenzio dall’eliminazione a Wimbledon e dopo aver dato forfait a quattro tornei di fila (non giocherà neanche il Masters ... Scrive repubblica.it

Berrettini, ritorno vincente al Foro e dedica ai tifosi: “Mi siete mancati” - »: Matteo Berrettini celebra il suo successo in 2 set sul britannico Jacob Fearnley e lo dedica al pubblico del Foro Italico, alla sua città («E’ qui che sono nato, è su ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Matteo Berrettini Quest8217anno Sapore