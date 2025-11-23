Mattarella ricorda le vittime del terremoto dell' Irpinia | Pagina difficile della nostra storia

AGI - "Sono trascorsi quarantacinque anni da quel drammatico 23 novembre del 1980 in cui violente scosse sismiche colpirono l'Irpinia, la Basilicata e alcune aree della Puglia, causando la morte di circa tremila persone, migliaia di feriti e sfollati, milioni di cittadini bisognosi di aiuto". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ricorda nella dichiarazione in cui sottolinea anche come "la risposta alla catastrofe da parte delle istituzioni e della società civile, dei tanti volontari che, mossi da un profondo spirito di partecipazione e solidarietà, accorsero in aiuto delle popolazioni locali, fu impegnativa e generosa". 🔗 Leggi su Agi.it

