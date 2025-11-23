Massarosa banditi fanno saltare un bancomat e fuggono con i soldi

Massarosa (Lucca), 23 novembre 2025 – La notte scorsa ignoti hanno fatto saltare lo sportello bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Lucca in piazza del Mercato. Da quantificare il bottino. Sul posto per le indagini su quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massarosa, banditi fanno saltare un bancomat e fuggono con i soldi

