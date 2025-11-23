Massa strade intasate e pochi parcheggi Il mistero del piano del traffico annunciato e mai realizzato

Massa, 23 novembre 2025 – Oltre un anno fa il sindaco Persiani aveva dato mandato, di fatto, al comandante della Polizia municipale, Giuliano Vitali, di studiare proposte e soluzioni da condividere con la giunta per arrivare a una nuova definizione per la gestione del traffico cittadino. Del resto è noto a tutti che la viabilità a Massa abbia bisogno di una profonda 'revisione'. Servono interventi per garantire più sicurezza – gli incidenti sono in aumento, purtroppo anche quelli mortali – e una maggiore fluidità, anche nei principali raccordi viari. Il caso della rotonda sull'Aurelia, in piazza Liberazione, compresa tra due semafori è emblematico.

