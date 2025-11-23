Martedì una veglia di preghiera per ricordare monsignor Felice Rainoldi
Nel decimo anniversario della sua nascita al Cielo (31 dicembre 2015), la Diocesi fa memoria di monsignor Felice Rainoldi in una Veglia di preghiera in programma alle ore 21.00 di martedì 25 novembre, nella chiesa del Seminario Vescovile di via Baserga 81, a Como. Sarà presente il Vescovo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
