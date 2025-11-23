Marotta | Primo Derby con stadio congiunto? È storia

Marotta. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del Derby contro il Milan, soffermandosi sul valore simbolico della sfida, la prima con la gestione congiunta di San Siro da parte dei due club: “ È un fatto storico che fa epoca “, ha dichiarato il dirigente nerazzurro, sottolineando come questa nuova era rappresenti “ una data destinata a rimanere nella storia dei club e del calcio italiano “. Marotta ha inoltre ribadito l’importanza di preservare l’impianto: “ Dobbiamo avere rispetto per quest’icona strutturale e il nostro obbligo è continuare a farlo costruendo un altro stadio “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it