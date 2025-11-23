Marotta a DAZN | Primo derby nel nostro stadio di proprietà serata storica per Milano e per il calcio italiano!

Inter News 24 Marotta a DAZN: storico Derby nel nuovo stadio condiviso. «Seconda vita per San Siro, ma in campo rivalità totale questa sera.». Il Derby di Milano di questa sera non è solo una sfida decisiva per la classifica, ma entra ufficialmente nella storia del calcio italiano: per la prima volta due club proprietari dello stesso impianto si affrontano nel proprio stadio condiviso. Lo ha ricordato Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ai microfoni di DAZN, sottolineando il valore simbolico e strutturale di questo nuovo ciclo. Il dirigente ha rimarcato la svolta storica dell’operazione congiunta tra Inter e Milan, definendola un punto di rottura rispetto al passato e un modello innovativo per l’intero sistema sportivo nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

