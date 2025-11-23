Marotta a DAZN | Primo derby nel nostro stadio di proprietà serata storica per Milano e per il calcio italiano!
Inter News 24 Marotta a DAZN: storico Derby nel nuovo stadio condiviso. «Seconda vita per San Siro, ma in campo rivalità totale questa sera.». Il Derby di Milano di questa sera non è solo una sfida decisiva per la classifica, ma entra ufficialmente nella storia del calcio italiano: per la prima volta due club proprietari dello stesso impianto si affrontano nel proprio stadio condiviso. Lo ha ricordato Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ai microfoni di DAZN, sottolineando il valore simbolico e strutturale di questo nuovo ciclo. Il dirigente ha rimarcato la svolta storica dell’operazione congiunta tra Inter e Milan, definendola un punto di rottura rispetto al passato e un modello innovativo per l’intero sistema sportivo nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#bjtv #napoliinter #napoli #inter #var #rigore #seriea #dazn #dichiarazionimarotta #dichiarazioniconte #moviola #napoliinterrigore #napoliintermoviola #napoliinterpolemiche #beppemarotta #marotta #antonioconte #conte - facebook.com Vai su Facebook
#Marotta a DAZN: “Il #Naooli ha legittimato la vittoria, ma l’episodio del rigore è stato determinante per l’intervento di un assistente. Rocchi dice basta ai rigorini” Vai su X
Inter, Marotta: "Derby storico da proprietari di San Siro, dobbiamo dare continuità" - Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby col Milan: "Il. Da tuttomercatoweb.com
Derby da proprietari di San Siro, Marotta: "Un fatto storico che fa epoca" - Queste le sue dichiarazioni: Primo derby da proprietari di San Siro: “Un fatto storico che fa ... Lo riporta milannews.it
Marotta: "Derby da proprietari di San Siro, fatto storico per il calcio. Inter disponibile ad aiutare l'Italia" - Quello di questa sera sarà un derby ancora più particolare, essendo il primo dopo l’acquisizione dell’area di San Siro per la costruzione del nuovo stadio. Scrive msn.com