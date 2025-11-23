Marotta a DAZN | Primo derby nel nostro stadio di proprietà serata storica per Milano e per il calcio italiano! Nazionale? I club devono aiutare

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del Derby di Milano, contro il Milan. Le sue parole anche relative a stadio e Nazionale A pochi minuti dal Derby di Milano Inter Milan, della dodicesima giornata di Serie A, una partita già decisiva per gli equilibri della classifica, Giuseppe Marotta ha ricordato come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marotta a DAZN: «Primo derby nel nostro stadio di proprietà, serata storica per Milano e per il calcio italiano! Nazionale? I club devono aiutare»

News recenti che potrebbero piacerti

#bjtv #napoliinter #napoli #inter #var #rigore #seriea #dazn #dichiarazionimarotta #dichiarazioniconte #moviola #napoliinterrigore #napoliintermoviola #napoliinterpolemiche #beppemarotta #marotta #antonioconte #conte - facebook.com Vai su Facebook

#Marotta a DAZN: “Il #Naooli ha legittimato la vittoria, ma l’episodio del rigore è stato determinante per l’intervento di un assistente. Rocchi dice basta ai rigorini” Vai su X

Inter, Marotta: "Derby storico da proprietari di San Siro, dobbiamo dare continuità" - Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby col Milan: "Il. Da tuttomercatoweb.com

Derby da proprietari di San Siro, Marotta: "Un fatto storico che fa epoca" - Queste le sue dichiarazioni: Primo derby da proprietari di San Siro: “Un fatto storico che fa ... Scrive milannews.it

INTER - Marotta: "Il primo derby da proprietari di San Siro è un fatto storico" - Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del derby contro il Milan: "Il primo derby da proprietari di San Siro è un fatto sto ... Secondo napolimagazine.com