Manuel ucciso a Rozzano per una cuffietta e il dolore della madre | Le famiglie non educano più

Ilgiorno.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rozzano (Milano), 23 novembre 2025 –  Angela Mastrapasqua è la mamma di Manuel, ucciso per una cuffietta da pochi euro a Rozzano, nel Milanese, lo scorso anno, la notte fra il 10 e l’11 ottobre, da Daniele Rezza, poi condannato a 27 anni. Negli occhi le si leggono ancora la disperazione per la perdita del figlio e la tristezza per gli episodi di violenza che si susseguono. Rozzano, omicidio Manuel Mastrapasqua. Nella foto i rilievi dei carabinieri Per Pincioni - Cangemi Foto MDF In un anno nulla è cambiato? “Poco prima che mi portassero via Manuel mi aveva colpito la morte di Sharon Verzeni (a Terno d’Isola, aggredita e uccisa mente passeggiava, ndr), senza un preciso motivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

manuel ucciso a rozzano per una cuffietta e il dolore della madre le famiglie non educano pi249

© Ilgiorno.it - Manuel ucciso a Rozzano per una cuffietta e il dolore della madre: “Le famiglie non educano più”

Argomenti simili trattati di recente

manuel ucciso rozzano cuffiettaManuel ucciso a Rozzano per una cuffietta e il dolore della madre: “Le famiglie non educano più” - La madre del ragazzo massacrato un anno fa rivive la perdita con gli episodi di violenza che si susseguono. Riporta ilgiorno.it

manuel ucciso rozzano cuffiettaManuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per un paio di cuffie: appello del killer per lo sconto di pena - Il nuovo legale di Daniele Rezza, l’assassino che oggi ha 21 anni, condannato a 27 anni chiede una nuova perizia ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manuel Ucciso Rozzano Cuffietta