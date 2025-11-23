Manuel ucciso a Rozzano per una cuffietta e il dolore della madre | Le famiglie non educano più
Rozzano (Milano), 23 novembre 2025 – Angela Mastrapasqua è la mamma di Manuel, ucciso per una cuffietta da pochi euro a Rozzano, nel Milanese, lo scorso anno, la notte fra il 10 e l’11 ottobre, da Daniele Rezza, poi condannato a 27 anni. Negli occhi le si leggono ancora la disperazione per la perdita del figlio e la tristezza per gli episodi di violenza che si susseguono. Rozzano, omicidio Manuel Mastrapasqua. Nella foto i rilievi dei carabinieri Per Pincioni - Cangemi Foto MDF In un anno nulla è cambiato? “Poco prima che mi portassero via Manuel mi aveva colpito la morte di Sharon Verzeni (a Terno d’Isola, aggredita e uccisa mente passeggiava, ndr), senza un preciso motivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
