Manifestazione antifascista | la questura Agenti feriti e mezzi danneggiati
Questa la ricostruzione della questura di Genova sui disordini alla manifestazione di ieri pomeriggio in piazza Alimonda, organizzata da Genova Antifascista. A denunciare gli scontri, questa mattina, era stato il sindacato Sap di polizia.Nel pomeriggio di ieri, si è svolta a Genova una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
#GMG MANIFESTAZIONE DI "GENOVA ANTIFASCISTA" DAVANTI ALLA SEDE DI CASAPOUND. LE FORZE DELL'ORDINE LANCIANO LACRIMOGENI Momenti di tensione nel pomeriggio al presidio organizzato da "Genova Antifascista" in piazza Alimonda - facebook.com Vai su Facebook
Karin Valenzano Rossi sul corteo antifascista di sabato: «Non si può impedire l’esercizio di un diritto costituzionale a meno che non ci siano concreti indizi di rischi o problemi di ordine pubblico» Vai su X
Manifestazione antifascista: la questura, "Agenti feriti e mezzi danneggiati" - La manifestazione vicino alla sede di Casapound, "Militanti e residenti messi in sicurezza, indagini sulle responsabilità" ... Da genovatoday.it
Manifestazione contro Casapound a Genova, guerriglia urbana alla Foce - Gli scontri sono nati in seguito all’impossibilità dei partecipanti al corteo di raggiungere la sede del movimento di estrema destra, protetta dalla polizia ... ilsecoloxix.it scrive
Antifascisti contro CasaPound, scontri in piazza Alimonda: diversi poliziotti feriti - Serata di scontri quella di sabato sera che ha visto il caos scoppiare in via Montevideo, dove nel tardo pomeriggio era stata organizzata una manifestazione antifascista per "Chiudere i covi fascisti" ... primocanale.it scrive