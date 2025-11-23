Manifestazione antifascista | la questura Agenti feriti e mezzi danneggiati

Genovatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa la ricostruzione della questura di Genova sui disordini alla manifestazione di ieri pomeriggio in piazza Alimonda, organizzata da Genova Antifascista. A denunciare gli scontri, questa mattina, era stato il sindacato Sap di polizia.Nel pomeriggio di ieri, si è svolta a Genova una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

manifestazione antifascista la questura agenti feriti e mezzi danneggiati

© Genovatoday.it - Manifestazione antifascista: la questura, "Agenti feriti e mezzi danneggiati"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manifestazione antifascista questura agentiManifestazione antifascista: la questura, "Agenti feriti e mezzi danneggiati" - La manifestazione vicino alla sede di Casapound, "Militanti e residenti messi in sicurezza, indagini sulle responsabilità" ... Da genovatoday.it

manifestazione antifascista questura agentiManifestazione contro Casapound a Genova, guerriglia urbana alla Foce - Gli scontri sono nati in seguito all’impossibilità dei partecipanti al corteo di raggiungere la sede del movimento di estrema destra, protetta dalla polizia ... ilsecoloxix.it scrive

manifestazione antifascista questura agentiAntifascisti contro CasaPound, scontri in piazza Alimonda: diversi poliziotti feriti - Serata di scontri quella di sabato sera che ha visto il caos scoppiare in via Montevideo, dove nel tardo pomeriggio era stata organizzata una manifestazione antifascista per "Chiudere i covi fascisti" ... primocanale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Antifascista Questura Agenti