Maltempo | nuova allerta meteo in Campania le previsioni

Nuova allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà tutta la Campania a partire dalle 9 di domani mattina, lunedì 24 novembre, fino alla stessa ora di martedì 25 novembre. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni, che potrebbero essere diffuse e intense. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Maltempo: nuova allerta meteo in Campania, le previsioni

La nuova settimana si apre con un nuovo fronte di maltempo. - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo | Arriva una nuova ondata di maltempo. ? Queste saranno le regioni più a rischio nel #weekend, Alessio Colella . Vai su X

Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti - Allerta meteo gialla su tutta la Campania con rischio temporali, pioggia, vento e frane. Riporta fanpage.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 22 novembre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali in undici regioni nel suo ... Scrive fanpage.it

MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per temporali, venti forti sud-occidentali e mare agitato, dalle 9 del 24 fino alle 9 del 25 novembre - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha e ... Secondo napolimagazine.com