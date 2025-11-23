Maltempo in arrivo scatta l’allerta gialla anche in Abruzzo

La protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di lunedì 24 novembre, valido a partire dalle prime ore del mattino e per le successive 24-36 ore.In Abruzzo è stata attivata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. Le previsioni indicano rovesci di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

