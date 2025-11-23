Malore fatale in chiesa a Sassano | sgomento tra i presenti
Dramma a Sassano, stamattina, nella chiesa di San Rocco, poco prima della celebrazione della santa messa, un 79enne del posto, G.D.A. le sue iniziali, ha accusato un malore fatale. Si è accasciato e il suo cuore ha smesso di battere: inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo da parte dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
+++++++ULTIM'ORA ++++++++ È MORTA ORNELLA VANONI FATALE UN MALORE IN CASA AVEVA 91 ANNI MUSICA ITALIANA IN LUTTO Ornella Vanoni gigante della musica italiana, è morta a Milano a 91 anni. La cantante di «Senza fine» e «L'appunta Vai su Facebook
Malore fatale dopo il Sì. Operaio s’accascia a terra prima del pranzo nuziale - Ricorderò sempre le nostre belle chiacchierate, le risate e i bei momenti che abbiamo trascorso". Lo riporta ilgiorno.it
Malore fatale. Ultimo saluto a . Marco Saccenti - Il paese piange uno dei suoi concittadini più stimati e conosciuti per lo spirito libero e la passione per la politica locale. lanazione.it scrive