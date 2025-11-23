Malore fatale in chiesa a Sassano | sgomento tra i presenti

Dramma a Sassano, stamattina, nella chiesa di San Rocco, poco prima della celebrazione della santa messa, un 79enne del posto, G.D.A. le sue iniziali, ha accusato un malore fatale. Si è accasciato e il suo cuore ha smesso di battere: inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo da parte dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

