Malore al Seminario di Lecco | 44enne finisce in ospedale

Leccotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 44 anni è stato soccorso questa mattina, domenica 23 novembre, vicino alla chiesa ortodossa russa di San Nicola di Myra, situata in via del Seminario a Lecco. L'intervento dei sanitari è avvenuto intorno alle 10:15. Secondo quanto riferito da Areu, sul posto è intervenuta un'ambulanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

