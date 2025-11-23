Mala movida chiusa una sala giochi per 20 giorni
Dovrà rimanere chiusa per venti giorni un'attività commerciale di Anagni, una sala giochi situata nel centro storico della Città dei Papi. La misura ai sensi dell'art. 10 del Testo unico di Pubblica sicurezza è stata adottata dopo che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del comando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
