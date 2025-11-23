Maignan fa il fenomeno in Inter Milan | Mike in versione supereroe nel derby para qualsiasi cosa E la Juventus osserva nel caso in cui…
Maignan decisivo in Inter Milan: il portiere francese in versione supereroe nel derby. E la Juventus osserva nel caso in cui.. San Siro si inchina a “Magic Mike”. Il Derby della Madonnina si trasforma nel palcoscenico personale di Mike Maignan. Il portiere francese del Milan è l’assoluto protagonista della sfida contro l’Inter, erigendo un muro invalicabile con una serie di interventi prodigiosi che hanno frustrato l’assedio nerazzurro. L’avvio shock: Thuram e Lautaro sbattono sul muro. La serata di grazia dell’estremo difensore rossonero inizia dopo appena quattro giri di lancette. L’Inter di Cristian Chivu parte fortissimo, sfiorando il vantaggio immediato: su un cross invitante, Marcus Thuram colpisce a botta sicura con un gran colpo di testa in tuffo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
