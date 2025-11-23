Macabra scoperta sulla pista ciclabile il cadavere di una donna | accanto a lei una pistola

Napolitoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di origine asiatica, probabilmente cinese, è stata trovata morta stamattina sulla pista ciclabile nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana a Pomigliano d'Arco, un’area solitamente molto frequentata da chi corre o fa attività fisica. Era riversa a terra, accanto a lei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

macabra scoperta sulla pista ciclabile il cadavere di una donna accanto a lei una pistola

© Napolitoday.it - Macabra scoperta, sulla pista ciclabile il cadavere di una donna: accanto a lei una pistola

News recenti che potrebbero piacerti

Copenaghen in bici, alla scoperta di ponti e piste ciclabili - (askanews) – L’ultimo ponte ciclabile è stato inaugurato solo alcuni giorni fa. Riporta iodonna.it

Rieti, pista ciclabile: in via Rosatelli la vegetazione invade il percorso / Le foto - La vegetazione avanza inesorabilmente lungo la pista ciclabile, nel tratto verso la fine di via Celestino Rosatelli, rendendo difficoltoso, in alcuni punti, il passaggio dei pedoni e dei ... Come scrive ilmessaggero.it

macabra scoperta pista ciclabileRoma, ciclabile di via Panama: correzioni al progetto. «Ma non bastano a evitare il caos» - L’assessorato alla Mobilità del Comune aveva avviato le correzioni al piano originale dopo le ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Macabra Scoperta Pista Ciclabile