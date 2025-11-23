Ma sì è proprio lui Camera ardente Ornella Vanoni il famoso in fila nascosto in mezzo a tanta gente comune
Le note di Domani è un altro giorno hanno avvolto Milano sin dalle prime ore della mattina, mentre via Rovello si riempiva lentamente di persone che avanzavano in silenzio verso l'ingresso del Piccolo Teatro Grassi. Lì, dove Ornella Vanoni aveva calcato la scena decine di volte, la bara di legno chiaro era stata posizionata ai piedi del palco, circondata da cuscini di girasoli e dai gonfaloni istituzionali. Era un'immagine semplice, ma potentissima: un teatro trasformato in casa, un ultimo abbraccio collettivo in uno spazio che per lei aveva il profumo della vita, dell'arte e della libertà.
La Camera di commercio dell'Emilia rilancia il proprio impegno per la valorizzazione dell'imprenditoria femminile, con una doppia iniziativa che mette al centro parità di genere, crescita competitiva e sviluppo del territorio.
Il Presidente della Camera #Fontana ed il Presidente #Zaia non hanno proprio nulla da dire sulla candidatura di Riccardo Barbisan al Consiglio Regionale Veneto? rinfreschiamo loro la memoria...