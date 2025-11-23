L’ultimo saluto a Oussama morto nell’incidente di Castelfiorentino
Castelfiorentino (Firenze), 23 novembre 2025 – C’erano i parenti, insieme agli amici e alle persone con cui aveva legato in 26 anni di vita, diversi dei quali passati a Castelfiorentino. Sono le persone che hanno salutato ieri pomeriggio Oussama Dbiri, il ragazzo scomparso nella tarda serata di giovedì scorso a causa del tragico incidente stradale che si è verificato sulla 429 bis. Un impatto che non ha lasciato scampo al ventiseienne di origini nordafricane, che ha interessato altre due autovetture (oltre a quella che guidava il ragazzo) e coinvolto altre tre persone (tutte e tre trasportati poi all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde). 🔗 Leggi su Lanazione.it
