Lucarelli attacca d’Urso in diretta | Ti nascondi dietro Pasquale Sei scostumata

Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli si sono scontrate durante la puntata del 22 novembre di Ballando con le Stelle su Rai 1, quando la giurata ha accusato la concorrente di “nascondersi” dietro il maestro Pasquale La Rocca e di fare “gaslighting”, scatenando una replica al vetriolo: “Sei scostumata”. Il confronto è esploso al momento del giudizio sulla performance di d’Urso, vincitrice della serata con uno Slowfox sulle note di “On an Evening in Roma” e “New York, New York”. “Una cosa mi lascia perplessa, perché parlate tutti con Pasquale? Barbara, perché ti nascondi dietro di lui, perché non ci rispondi?” ha attaccato Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Lucarelli attacca d’Urso in diretta: “Ti nascondi dietro Pasquale”, “Sei scostumata”

