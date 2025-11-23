Luca Di Stefano presidente della provincia incontra il sindaco di Roccasecca

Luca Di Stefano, presidente della provincia di Frosinone, ha incontrato nella giornata di venerdì il sindaco del comune di Roccasecca nell'ambito del progetto di ascolto territoriale “Ciao, Sindaco”, l’iniziativa con cui l’amministrazione provinciale sta incontrando i primi cittadini dei diversi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

