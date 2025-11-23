Luca Di Stefano presidente della provincia incontra il sindaco di Roccasecca
Luca Di Stefano, presidente della provincia di Frosinone, ha incontrato nella giornata di venerdì il sindaco del comune di Roccasecca nell'ambito del progetto di ascolto territoriale “Ciao, Sindaco”, l’iniziativa con cui l’amministrazione provinciale sta incontrando i primi cittadini dei diversi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha fatto visita oggi al Comune di San Giorgio a Liri, dove è stato accolto dal Sindaco Francesco Lavalle insieme agli assessori Achille Longo e Achille Migliorelli, per un confronto dedicato alla viabilità delle ar
Provincia – Villa Santa Lucia, sopralluogo del Presidente Luca Di Stefano sulla SP 143 "Accesso a Villa Santa Lucia" - Il Presidente Di Stefano: «L'obiettivo del progetto "Sulla Buona Strada" è quello di garantire a tutti i comuni del territorio collegamenti sicuri, moderni e funzionali»
Provincia – Sant'Elia Fiumerapido, conclusi i lavori sulla SP 132 "Sant'Elia – Vallerotonda". Oggi la visita del Presidente Di Stefano - Il Presidente Luca Di Stefano: «La Provincia, attraverso il progetto "Sulla Buona Strada", continua a investire sulle infrastrutture viarie, poiché rappresentano il primo strumento di sviluppo per i t