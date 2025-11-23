L' oroscopo oggi domenica 23 novembre | i segni fortunati e le sfide del giorno
Le previsioni astrologiche di oggi offrono uno sguardo interessante sui vari segni zodiacali. Per il Toro, la giornata inizia con il piede giusto, mentre i Gemelli possono godere di una rara tranquillità. Il Leone, pur mancando di vivacità, si distingue per produttività e concretezza. L'Ariete dovrebbe evitare di firmare contratti, mentre la Luna in Capricorno offre soddisfazioni professionali ai Pesci. Scopri come affrontare al meglio la giornata secondo gli astri. Ariete. Nostro malgrado ci troviamo a fare i conti con le regole a cui con spirito ribelle tendiamo a sfuggire. Pollice verso nelle cause legali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
