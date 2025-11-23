Londra protesta pro-pal | 90 arresti
0.30 Almeno 90 persone sono state arrestate durante una manifestazione a Londra a sostegno del gruppo di attivisti "Palestine Action". Lo ha reso noto la polizia sui social. Gli arresti sono stati effettuati ieri (sabato) nel pomeriggio in relazione alla protesta organizzatada Defend Our Juries a sostegno della "organizzazione terroristica fuorilegge Palestine Action", ha dichiarato la Metropolitan Police su X. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
