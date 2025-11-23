L'omaggio ad Ornella Vanoni a Ballando con le Stelle Milly Carlucci | Deciso prima della notizia della morte

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle del 22 novembre un ricordo di Ornella Vanoni, ma la conduttrice ha precisato si trattasse di qualcosa di involontario: "Avevamo già scelto questa sua canzone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

