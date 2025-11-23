L'omaggio ad Ornella Vanoni a Ballando con le Stelle Milly Carlucci | Deciso prima della notizia della morte

Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle del 22 novembre un ricordo di Ornella Vanoni, ma la conduttrice ha precisato si trattasse di qualcosa di involontario: "Avevamo già scelto questa sua canzone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Una vita da raccontare, una voce da ricordare. @BlobRai3 dedica una puntata speciale a Ornella Vanoni. Un omaggio che attraversa decenni di televisione, musica e autoironia, la sua, quella che l'ha resa un'icona senza tempo Questa sera alle 20 su #Rai3 Vai su X

Scordiensi In The World. . Un saluto l a Ornella Vanoni, una delle voci più intense, eleganti e uniche che l’Italia abbia mai avuto. Ho voluto intonare uno dei suoi brani più celebri, “La voglia, la pazzia”, in un omaggio amatoriale ma profondamente sincero. Lei s - facebook.com Vai su Facebook

L’omaggio ad Ornella Vanoni a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Deciso prima della notizia della morte” - Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle del 22 novembre un ricordo di Ornella Vanoni, ma la conduttrice ha precisato si trattasse di qualcosa ... Da fanpage.it

Ballando con le stelle, Milly Carlucci commossa per Ornella Vanoni e le gemelle Kessler: «Tre icone». Il tributo da standing ovation - La nona puntata di Ballando con le stelle si apre con l'omaggio alle gemelle Kessler e a Ornella Vanoni. msn.com scrive

Ballando con le Stelle, le pagelle live: Nancy Brilli (6) e l'omaggio a Ornella Vanoni, ma la samba non convince la giuria - La nona puntata di Ballando con le stelle 2025 si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, segnata da un toccante omaggio alle gemelle Kessler, scomparse lunedì 17 novembre, e ... Lo riporta msn.com