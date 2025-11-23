Non completa l’opera l’Olimpia Milano che esce battuta in quel di Trieste senza mai trovare realmente il filo del discorso. Finisce 86-82 per i padroni di casa che raggiungono e superano in classifica proprio l’Olimpia. Milano rincorre, sorpassa anche quando Shields la porta a +1 (79-80), ma blocca proprio sul più bello quando ha completato la rimonta. Proprio così perché i biancorossi si fermano all’ultimo canestro di Brooks, quello dell’ 82-82 a 2’16” dalla fine e poi non segnano più, mentre Ramsey e Ruzzier la chiudono per Trieste, pur priva del suo faro Ross. E’ ancora Brooks il grande trascinatore dei milanesi con 22 punti (47 da 2 e 48 da 3) in 20 minuti anche se non gli riesce il colpaccio nel finale, Shields chiude con 18 punti, ma il problema principale è che LeDay è ancora indietro di condizione dopo il rientro dall’infortunio e non segna neanche un punto in 11 minuti, ma anche Nebo produce ben poco (4 punti in 25’) oscurato invece dalla grande energia del pivot triestino Sissoko che invece di punti ne realizza 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Milano cade a Trieste: 86-82