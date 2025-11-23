Lo stage diventa un incubo | Stuprata a 19 anni dal tutor
Rimini, 23 novembre 2025 – Una 19enne della provincia di Vercelli ha denunciato di aver subito una presunta violenza sessuale mentre si trovava a Bellaria, dove aveva accettato uno stage come animatrice proposto da un’agenzia dopo aver risposto a un annuncio trovato in rete. Un’esperienza lavorativa che sarebbe dovuto durare pochi giorni ma che – almeno stando al suo racconto – si sarebbe ben presto trasformata in un vero e proprio incubo. Arrivata in treno in Riviera nel mese di settembre, la 19enne ha poi spiegato alla polizia di Stato di essersi ambientata in fretta: colleghi cordiali, ritmi sostenibili, responsabili che apparivano disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
