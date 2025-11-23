Livorno-Torres lunedì 24 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Posticipo del quindicesimo turno di Serie C girone B che è una sfida tra 2 grandi delusioni di questo torneo: da una parte il Livorno di Venturato e dall’altra la Torres di Greco. Due squadre che hanno da poco cambiato allenatore e reduci da un pareggio. i labronici si sono affidati al tecnico artefice del miracolo Cittadella che ha portato a casa un pareggio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
