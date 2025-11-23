LIVE Trieste-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Questo lo starting five di Trieste: Ruzzier, Ramsey, Sissoko, Uthoff e Brown. 15.59 Questo il quintetto che inizierà il match per Milano: Ellis, Shields, Nebo, Ricci e Guduric 15.56 È il momento dell’inno nazionale italiano. 15.55 È il tredicesimo incontro tra le due formazioni in Serie A. L’Olimpia è avanti 9-3 nei precedenti con un 4-2 in terra giuliana. 15.52 L’Olimpia Milano cerca il riscatto dopo la sconfitta in Eurolega. Nell’ultima giornata del massimo campionato europeo di basket la squadra allenata da Ettore Messina è stata sconfitta in casa dall’Hapoel Tel-Aviv 105-83. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trieste-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

