LIVE Trieste-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Questo lo starting five di Trieste: Ruzzier, Ramsey, Sissoko, Uthoff e Brown. 15.59 Questo il quintetto che inizierà il match per Milano: Ellis, Shields, Nebo, Ricci e Guduric 15.56 È il momento dell’inno nazionale italiano. 15.55 È il tredicesimo incontro tra le due formazioni in Serie A. L’Olimpia è avanti 9-3 nei precedenti con un 4-2 in terra giuliana. 15.52 L’Olimpia Milano cerca il riscatto dopo la sconfitta in Eurolega. Nell’ultima giornata del massimo campionato europeo di basket la squadra allenata da Ettore Messina è stata sconfitta in casa dall’Hapoel Tel-Aviv 105-83. 🔗 Leggi su Oasport.it

live trieste olimpia milano serie a basket in diretta pochi minuti al via dell8217incontro

© Oasport.it - LIVE Trieste-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Altre letture consigliate

live trieste olimpia milanoTrieste-Olimpia Milano, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 16 - Olimpia Milano, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 16 ... Scrive sport.sky.it

live trieste olimpia milanoLIVE Trieste-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini cercano il riscatto in Campionato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Pallacanestro ... Secondo oasport.it

live trieste olimpia milanoSerie A Basket, Trieste-Olimpia Milano alle 16 su Sky Sport Basket e NOW - Trieste ha perso a Cremona in campionato e poi si è riscattata nella FIBA Champions League, Milano è invece reduce dal doppio ko casalingo prima contro Trapani e poi contro l’Hapoel in Eurolega. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Trieste Olimpia Milano