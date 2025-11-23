CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.49 Iniziata la prova di Lisa Hoerhagger (-0.18) 13.48 Terza posizione per l’austriaca che chiude a 78 centesimi da St-Germain. Gritsch ha guadagnato sia nel primo che nell’ultimo settore, dove la canadese ha lasciato qualcosa, ma non è riuscita a tenere il ritmo alto sul muro 13.47 Partita Franziska Gritsch (-0.11) 13.46 Fino ad ora St Germain ha sfruttato benissimo la tracciatura del proprio tecnico riuscendo ad entrare bene sul muro, generando poi molta velocità dalla fine del ripido. 13.45 La norvegese commette il medesimo errore di O Brien ma riesce a rimanere in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2025 in DIRETTA: grande manche di St-Germain, attesa per Della Mea