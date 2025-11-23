LIVE Sci alpino Slalom femminile Gurgl 2025 in DIRETTA | EXTRATERRESTE! Shiffrin domina la seconda manche Rast torna sul podio Male Della Mea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.27 MANCHE PERFETTA!! Mikaela Shiffrin non sbaglia nulla, va all'attacco della pista di Gurgl e taglia il traguardo con 1.23 secondi di vantaggio su una buona Lara Colturi. 14.26 All'attacco Shiffrin!! L'americana ha 83 centesimi di vantaggio dopo metà gara. 14.26 Questa buona manche di Colturi basterà per battere Mikela Shiffrin? L'americana parte con 31 centesimi di margine 14.25 PRIMAA!! Grandissimo finale di Colturi che fa registrare il secondo tempo sul piano, dove guadagna 2 decimi su Rast. L'atleta italo-albanese è in testa alla gara con 0.

