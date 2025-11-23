LIVE Sci alpino Slalom femminile Gurgl 2025 in DIRETTA | buona manche di Truppe male Della Mea

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.11 Queste le prossime atlete al cancelletto di partenza: 23. Zrinka Ljuti? (CRO) 24. Sara Hector (SWE) 25. Paula Moltzan (USA) 26. Lena Dürr (GER) 27. Wendy Holdener (SUI) 28. Camille Rast (SUI) 29. Lara Colturi (ALB) 30. Mikaela Shiffrin (USA) 14.10 Questa la classifica quando mancano 8 atlete alla conclusione: 1. Katharina Truppe (AUT) 0.00 2. Emma Aicher (GER) +0.74 3. Anna Swenn Laon (SWE) +0.79 4. Laurence St-Germain (CAN) +1.19 5. Katharina Huber (AUT) +1.22 6. Katharina Gallhuber (AUT) +1.32 7. Dzenifera Germane (LAT) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

