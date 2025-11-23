CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di San Giovanni in Marignano-Milano. Poco meno di 20 minuti all’inizio della sfida. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di San Giovanni in Marignano-Milano, match valido per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 20252026. Le lombarde, terze in classifica, fanno visita al team fanalino di coda. Per le neopromosse emiliane la chance di confrontarsi con una big del campionato, cercando morale in vista degli appuntamenti decisivi in chiave salvezza. Sfida che inizierà alle 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE San Giovanni in Marignano-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: la sfida inizierà alle 16.00