15.09. L'appuntamento è per le 18 con la gara maschile. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.08: Una speranza flebile rimane ma le azzurre si devono ritrovare in fretta per vincere le prossime partite e cercare di chiudere fra le prime quattro. Oggi hanno sofferto e subito dall'inizio alla fine senza mai trovare e provare soluzioni alternative 15.07. Altra mano rubata e finisce qui la partita. Italia impalpabile, poco precisa e sempre a subire il gioco di una Norvegia aggressiva.

© Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 2-9, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre travolte, semifinali lontanissime