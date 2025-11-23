LIVE Italia-Norvegia 2-9 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | azzurre travolte semifinali lontanissime
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING MASCHILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MASCHILE DALLE 18.00 15.09. L’appuntamento è per le 18 con la gara maschile. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.08: Una speranza flebile rimane ma le azzurre si devono ritrovare in fretta per vincere le prossime partite e cercare di chiudere fra le prime quattro. Oggi hanno sofferto e subito dall’inizio alla fine senza mai trovare e provare soluzioni alternative 15.07. Altra mano rubata e finisce qui la partita. Italia impalpabile, poco precisa e sempre a subire il gioco di una Norvegia aggressiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
