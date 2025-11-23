LIVE Italia-Norvegia 2-8 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | terza mano rubata dalle norvegesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING MASCHILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MASCHILE DALLE 18.00 14.48: Altra mano rubata dalle norvegesi. L’Italia proprio non riesce a trovare la chiave per mettere in difficoltà la squadra avversaria ma le azzurre proseguono: 2-8 14.41: Stone norvegese a punto prima degli ultimi 4 tiri del sesto end 14.38: Due stone norvegesi a punto dopo 8 tiri del sesto end 14.34: Due ston norvegesi a punto dopo 4 tiri del sesto end, guardie esterne per l’Italia 14.26: Arrivano altri due punti con la doppia bocciata finale per la Norvegia 2-7 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 2-8, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: terza mano rubata dalle norvegesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

T-R-A-V-O-L-G-E-N-T-I È netta la seconda vittoria della Nazionale maschile di curling agli Europei in Finlandia! 10-1 sull’Austria! Stasera c’è la sfida contro la Cechia, ma prima le azzurre: Italia-Norvegia alle 13! Dajeeeeee #ItaliaTeam FISG - Federaz Vai su Facebook

San Siro, tifosa norvegese molestata nei bagni durante Italia-Norvegia: indagato 25enne addetto alle pulizie Vai su X

LIVE Italia-Norvegia 9-4, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri, impeccabili, vittoria pesante al debutto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Come scrive oasport.it

Italia-Norvegia 1-4, gol e highlights: azzurri sconfitti in rimonta - Nel capoluogo lombardo gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1- Segnala sport.sky.it

Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights - Dopo un buon primo tempo, in cui gli azzurri l'avevano sbloccata all'11' con Pio Esposito, nella ripresa è arrivata la rimonta della squadra ... Secondo sport.sky.it