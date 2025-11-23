LIVE Italia-Norvegia 0-2 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | due punti per le scandinave nel primo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING MASCHILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MASCHILE DALLE 18.00 13.29: Una stone azzurra prima degli ultimi due tiri del secondo end 13.24: A 4 tiri dalla fine del secondo end due stone norvegesi a punto 13.15: L’Italia limita i danni e subisce 2 punti nel primo end. Non inizia bene il match per le azzurre 13.13: Ancora tre stone norvegesi a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine dell’end 13.10: Tre stone norvegesi a punti dopo 8 tiri del primo end 13.07: Dopo i primi 4 tiri stone norvegese a punto 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
