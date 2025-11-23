CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.07 Amici di OA Sport, grazie per averci seguito. L’appuntamento è al prossimo live di rugby, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. 23.05 Italia in controllo per i primi 35 minuti, poi qualche disattenzione e avversari in crescita hanno portato alla concessione delle mete. Sul 15-14, i ragazzi di Quesada hanno reagito e aumentato il gap, indispensabile per il successo finale. 23.02 Termina il match, termina la Nations Series della nazionale azzurra. 34-19 ai danni del Cile, risultato portato a casa ma prestazione decisamente migliorabile. 80? Meta confermata e trasformazione a lato di Salas. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Cile 34-19, Quilter Nations Series rugby in DIRETTA: gli azzurri chiudono con due vittorie su tre i test match di novembre