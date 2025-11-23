LIVE Italia-Cile 34-19 Quilter Nations Series rugby in DIRETTA | gli azzurri chiudono con due vittorie su tre i test match di novembre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.07 Amici di OA Sport, grazie per averci seguito. L’appuntamento è al prossimo live di rugby, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. 23.05 Italia in controllo per i primi 35 minuti, poi qualche disattenzione e avversari in crescita hanno portato alla concessione delle mete. Sul 15-14, i ragazzi di Quesada hanno reagito e aumentato il gap, indispensabile per il successo finale. 23.02 Termina il match, termina la Nations Series della nazionale azzurra. 34-19 ai danni del Cile, risultato portato a casa ma prestazione decisamente migliorabile. 80? Meta confermata e trasformazione a lato di Salas. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Italia-Cile: a Filippo Cotellessa il primo “Premio Vincenzo Ieracitano” Vai su X
L'Italia sfida il Cile per la prima volta nella storia della palla ovale: oggi, sabato 22 novembre a Genova il calcio d'inizio. Dove guardare la partita. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Cile 34-14, Quilter Nations Series rugby in DIRETTA: reazione furibonda degli azzurri di Quesada - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76' Grande difesa degli azzurri, agguerriti nel voler non concedere la meta. Riporta oasport.it
Quilter Nations Series, l'Italia chiude alla grande dominando il Cile 34-19 - Dopo l'impresa di Udine con l'Australia e il ko a testa alta di Torino contro i campioni del Sudafrica, gli azzurri sfidano i sudamericani a Genova ... Come scrive corrieredellosport.it
Rugby: test col Cile, Italia vince 34-19 - 19 nell'ultimo test match di novembre allo stadio Ferraris di Genova, Nel sfida delle Quilter Nations Series gli azzurri conquistano la vittoria grazie alle mete di ... Lo riporta ansa.it