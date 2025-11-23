LIVE Italia-Cechia 8-9 Europei curling 2025 in DIRETTA | azzurri sconfitti all’extra end

23 nov 2025

21.11: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani. Buona serata! 21.10. Qualche sbavatura per gli azzurri ma sempre perchè costretti a cercare tiri complicati per via della grande precisione della Cechia che, mediamente, un paio di volte ad evento indovina gare di grande qualità. Stavolta è toccato all'Italia. Possibilità intatte per l'Italia che aveva pure raddrizzato un match che sembrava stregato 21.09: Niente da fare.

live italia cechia 8 9 europei curling 2025 in diretta azzurri sconfitti all8217extra end

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri sconfitti all’extra end

