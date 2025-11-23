CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING MASCHILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 20.58: A metà dell’extra end c’è una stone ceca a punto e 4 stone, due per parte nella casa 20.56: Stone azzurra a punto dopo 6 tiri dell’extra end 20.51: PERFETTO RETORNAZ! 3 PUNTI ITALIA E SI VA ALL’EXTRA END. Mano ai cechi che hanno gettato al vento una grande occasione 20.50: c’è ancora vita! Klima riesce a far uscire solo una stone azzurra dalla casa. Con una bocciata non facile, Retornaz può regalare l’extra end all’Italia 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 8-8, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri agguantano l’extra end!