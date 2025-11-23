LIVE Italia-Cechia 8-8 Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri agguantano l’extra end!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING MASCHILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 20.58: A metà dell’extra end c’è una stone ceca a punto e 4 stone, due per parte nella casa 20.56: Stone azzurra a punto dopo 6 tiri dell’extra end 20.51: PERFETTO RETORNAZ! 3 PUNTI ITALIA E SI VA ALL’EXTRA END. Mano ai cechi che hanno gettato al vento una grande occasione 20.50: c’è ancora vita! Klima riesce a far uscire solo una stone azzurra dalla casa. Con una bocciata non facile, Retornaz può regalare l’extra end all’Italia 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
T-R-A-V-O-L-G-E-N-T-I È netta la seconda vittoria della Nazionale maschile di curling agli Europei in Finlandia! 10-1 sull’Austria! Stasera c’è la sfida contro la Cechia, ma prima le azzurre: Italia-Norvegia alle 13! Dajeeeeee #ItaliaTeam FISG - Federaz - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Under 17: l'Italia batte 2-0 a Repubblica Ceca e vola agli ottavi. Il tabellone #SkySport #Italia Vai su X
LIVE Italia-Cechia, Europei curling 2025 in DIRETTA: avversario ostico per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Secondo oasport.it
LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: azzurrini agli ottavi di finale! Ci pensano i gol di Arena e Maccaroni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38' Arena prova a puntare la difesa della Repubblica Ceca ma sbatte sul ben posizionato Hendericks. Si legge su oasport.it
LIVE! Francia-Belgio: diretta scritta del match inaugurale delle Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Chi vince affronta in semifinale Italia o Austria - Inizia oggi la Final 8 sul campo allestito a Bologna Fiere: si parte con Francia- Da eurosport.it