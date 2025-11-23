CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING MASCHILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 20.49: ci sono tre stone azzurre nella casa e una ceca uando mancano due tiri alla fine dell’end, ora sarebbe un punto Italia. Time out Cechia. Serve la bocciata che libera la casa per i cechi e che significherebbe vittoria per loro 20.47: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’ultimo end 20.42. Doppia stone ceca a punto a metà dell’ultimo end 20.37. Niente da fare. Mano rubata dai cechi, 5-8 e adesso serve davvero un miracolo a Retornaz e compagni che sono sull’orlo del baratro della prima sconfitta all’Europeo 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 5-8, Europei curling 2025 in DIRETTA: ancora mano rubata dai cechi nel nono end