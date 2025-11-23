LIVE Cremonese-Roma 0-1 | vantaggio firmato Soulé
Dopo due settimane di stop la Serie A è tornata protagonista con la sua dodicesima giornata, che per la Roma significa trasferta sul campo della Cremonese, con fischio d’inizio alle ore 15. Match molto importante per i ragazzi di Gasperini, che proveranno a tornare a casa dallo Zini con i tre punti, che significherebbero tornare nuovamente al primo posto in classifica. Segui la diretta live del match insieme a SololaRoma.it. 3 minuti fa 23 Novembre 2025 15:17 15:17 17? – GOOOOOOL 1-0 ROMAAAAAA. Dopo il grande intervento di Svilar la Roma passa in vantaggio grazie ad un altro giocatore fondamentale come Matias Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
