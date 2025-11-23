LIVE Cremonese-Roma 0-1 | annullato il raddoppio di Pellegrini super Svilar
Dopo due settimane di stop la Serie A è tornata protagonista con la sua dodicesima giornata, che per la Roma significa trasferta sul campo della Cremonese, con fischio d’inizio alle ore 15. Match molto importante per i ragazzi di Gasperini, che proveranno a tornare a casa dallo Zini con i tre punti, che significherebbero tornare nuovamente al primo posto in classifica. Segui la diretta live del match insieme a SololaRoma.it. 2 minuti fa 23 Novembre 2025 15:38 15:38 38? – Conclusione altissima di Celik. Il turco prova a colpire al volo ma spara di molto sopra la traversa di Audero. 3 minuti fa 23 Novembre 2025 15:37 15:37 36? – Bella giocata orchestrata da Baldanzi, che trova Pellegrini al limite dell’area, chiuso però dalla difesa grigiorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Cremonese 0-2 #ASRoma : Lorenzo Pellegrini! #CremoneseRoma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Serie A, in campo Cremonese-Roma: giallorossi a caccia dei tre punti per volare in vetta Hellas Verona-Parma 1-2: vittoria pesante dei ducali in chiave salvezza L'Inter liquida la Lazio 2-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maraton Vai su Facebook
Cremonese-Roma diretta Serie A: sblocca Soulé LIVE - Allo Zini la gara tra gli uomini di Nicola e Gasperini, valida per la dodicesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive
DIRETTA Serie A, Cremonese-Roma 0-1: Soule la sblocca | LIVE - Lecce le gare in programma oggi per la giornata 11 di Serie A: diretta e gol LIVE ... Da calciomercato.it
la ufficiale della roma - Prove di fuga per i giallorossi che, con un successo, guiderebbero da soli la classifica in attesa del derby di Milano. Riporta gazzetta.it