LIVE Cremonese-Roma 0-0 | si parte allo Zini
Dopo due settimane di stop la Serie A è tornata protagonista con la sua dodicesima giornata, che per la Roma significa trasferta sul campo della Cremonese, con fischio d’inizio alle ore 15. Match molto importante per i ragazzi di Gasperini, che proveranno a tornare a casa dallo Zini con i tre punti, che significherebbero tornare nuovamente al primo posto in classifica. Segui la diretta live del match insieme a SololaRoma.it. 2 minuti fa 23 Novembre 2025 15:08 15:08 8? – Prima volta in cui la Roma riesce a tenere il controllo del match, ma dopo una lunga azione è bravo Terracciano a chiudere su Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Serie A, in campo Cremonese-Roma: giallorossi a caccia dei tre punti per volare in vetta Hellas Verona-Parma 1-2: vittoria pesante dei ducali in chiave salvezza L'Inter liquida la Lazio 2-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maraton Vai su Facebook
MATCH DAY ? CREMONESE-ROMA 15:00 ? Stadio Giovanni Zini Live dalle 14:00 Radiocronaca di @AlessioNardo - @AndreaCorallo10 92.7 FM 76 DTV Twitch.tv/teleradiostereo Vai su X
Cremonese-Roma 0-0 | Gasperini: "Ecco perché gioca Baldanzi" ??? | OneFootball - Clicca qui per acquistare il Pass Mensile LaB Channel senza rinnovo automatico. Da onefootball.com
Cremonese-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE - Allo Zini la gara tra gli uomini di Nicola e Gasperini, valida per la dodicesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it
Serie A, DIRETTA Cremonese-Roma: la cronaca LIVE - Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A scende nuovamente in campo per la dodicesima giornata di campionato. Segnala asromalive.it